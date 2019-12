Sperrungen im Stadtteil Porz : Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Köln laufen

Köln In Köln haben die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. Helfer begannen am Mittwochmorgen, 95 Patienten aus einem Krankenhaus im Stadtteil Porz zu bringen.

Um die Krankentransporte durchführen zu können, mussten insgesamt 13 Fahrzeuge abgeschleppt werden, die in der Verbotszone abgestellt worden waren. Das Ordnungsamt sei am Mittwoch mit 130 Kräften im Einsatz, um gemeinsam mit der Polizei den Bereich abzusperren, teilte die Stadt weiter mit.

Das Ordnungsamt hat bereits am Morgen die ersten Straßen im Evakuierungsgebiet in Köln-Porz gesperrt. Die Stadt Köln bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Gegen 10 Uhr werden auch die Kölner Straße und die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Die KVB-Bahnlinie 7 sowie die DB-Züge und S-Bahnen am Bahnhof Köln Steinstraße verkehren bis 8 Uhr planmäßig. Danach fahren sie weiter, halten aber nicht mehr an den KVB-Haltestellen Kloster und Steinstraße sowie am Bahnhof Köln Steinstraße. Ein- und Aussteigen ist dann an diesen Haltestellen nicht mehr möglich.