Evakuierung in Köln : Zeitpunkt für Bombenentschärfung unklar - Severinsbrücke weiter gesperrt

Evakuierung in Köln

Die Severinsbrücke in Köln. (Archivbild). Foto: Monika Salchert/Salchert, Monika (mos)

Köln Bei Bauarbeiten auf dem Deutzer Ring ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie muss noch am Donnerstag entschärft werden, die Evakuierung läuft. Seit dem Vormittag ist die Severinsbrücke stadtauswärts gesperrt.

Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstagvormittag in Köln-Deutz (innere Fahrbahn Deutzer Ring in Richtung östlicher Zubringerstraße) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich laut Stadt Köln um eine amerikanische Fünf-Zentner Bombe mit zwei Aufschlagzündern. Von der geplanten Evakuierung sind rund 3.100 Personen betroffen. Der gesamte Bereich sollte aufgrund der Straßensperrungen großräumig umfahren werden.