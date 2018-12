Rund 1000 Anwohner betroffen : Bombe in Köln gefunden - Evakuierung läuft

Blindgänger Weltkriegsbombe (Symbolbild). Foto: Stephan Schellhammer

Köln An der Siegburger Straße in Köln-Poll ist am Dienstagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung muss in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden.

Die Anwohner in Köln-Poll müssen heute viel Geduld haben. Seit rund 13 Uhr läuft dort eine großflächige Sperrung. Grund ist der Fund einer amerikanischen 5-Zentner-Bombe mit Anschlagszünder, die am Dienstagmorgen bei Sondierungen auf dem Grundstück Siegburger Straße 504 freigelegt wurde. Wie die Stadt Köln mitteilt, muss die Bombe noch heute entschärft werden.

Dafür müssen die Menschen in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden. Darunter befinden sich auch die Schüler einer Förderschule.

In der städtischen Realschule Köln-Deutz wurde ein Aufenthaltsraum für Betroffene eingerichtet. Laut Stadt sind rund 1000 Menschen von der Evakuierung betroffen.

Die Siegburger Straße ist seit 12 Uhr gesperrt. An der KVB-Haltestelle der Stadtbahnlinie 7 „Baumschulweg“ können Fahrgäste nicht mehr ein- oder aussteigen. Die Buslinie 159 wird umgeleitet. Die A4 ist nicht von den Sperrungen betroffen.

Betroffene können sich unter der Servicenummer des Ordnungsamtes unter 0221/221-32000 informieren.

(ham)