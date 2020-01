Teile der Uniklinik geräumt : Bombe in Köln soll ab 15 Uhr entschärft werden

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 5 Bilder Kölner Uniklinik muss für Bombenentschärfung evakuiert werden.

Köln Auf dem Gelände der Kölner Uniklinik im Stadtteil Lindenthal ist ein Blindgänger entdeckt worden. Teile der Klinik wurden inzwischen evakuiert. Fast 6000 Anwohner sind betroffen.

Die Evakuierungsmaßnahmen in Köln-Lindenthal sind abgeschlossen, zur Zeit läuft noch die Evakuierungsüberprüfung innerhalb des Uniklinik-Geländes, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Der Kampfmittelräumdienst schätzt, die Bombe gegen 15 Uhr entschärfen zu können. Für die Entschärfung selbst ist eine Dauer von etwa 60 Minuten angesetzt.

Fast 300 Patienten mussten transportiert werden. Für den Transport von zehn intensivmedizinpflichtigen Patienten wurden drei Spezialfahrzeuge mit besonderer medizinischer Ausstattung genutzt. Alle weiteren Patienten wurden in der Uniklinik intern verlegt.

Rund um die Uniklinik sind Straßen gesperrt. Etwa 5800 Anwohner mussten ihre Wohnungen in Lindenthal verlassen. Heribert Büth vom Kölner Ordnungsamt sagte am Mittag: „Es läuft gut, wir sind gerade beim zweiten Klingeldurchgang.“ Die Menschen reagierten verständnisvoll, nur in einem Fall habe ein Mann seine Wohnung nicht verlassen wollen. „Der war aber recht schnell zu überzeugen“, sagt Büth. 140 Mitarbeiter des Ordungsamts sind im Einsatz, „alle, die heute im Dienst sind“. Dazu kommen mehr als 300 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und verschiedener Hilfsorganisationen.

„Wir sind froh, dass wir das Ganze heute über die Bühne bringen werden“, sagt Büth. „Das sah am Mittwochabend nicht so aus.“ Im Evakuierungsradius leben 1200 Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind, 600 sind älter als 75, wie Büth sagt. „Wir hatten damit gerechnet, mehr Krankentransporte machen zu müssen, viele können ihre Wohnungen aber selbstständig verlassen.“

Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Blindgänger liegt in fünf Metern Tiefe. Insgesamt 500 Patienten und 8000 Mitarbeiter der Uniklinik Köln sind betroffen. Schulen und Kindertagesstätten rund um den Fundort der Bombe bleiben geschlossen. Eine Anlaufstelle für Anwohner hat die Stadt im Apostelngymnasium, Biggestraße 2, eingerichtet. Am frühen Nachmittag waren dort etwa 250 Personen, unter ihnen auch die Bewohner einer Senioreneinrichtung.

Die Inhaber des Lokals „Bagatelle“ an der Zülpicher Straße, posteten auf Facebook: „Liebe Anwohner und Patienten der Uniklinik, wenn ihr keine Lust auf Turnhalle oder Familie habt, wir öffnen bereits ab 14 Uhr drei Stunden früher für euch.“ Getränke gebe es zum halben Preis.

Die Uniklinik teilte mit, dass wegen der Evakuierungsmaßnahmen nur Patienten behandelt werden könnten, die bereits stationär aufgenommen worden sind. Alle ambulanten Einrichtungen seien geschlossen. In Notfällen sollen sich Patienten an die Nummer 116117 oder an den Notruf über die 112 wenden.

In Köln war bereits am Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Rund 10.000 Beschäftigte mussten dafür sicherheitshalber ihre Arbeitsplätze verlassen. Auch der Zugverkehr kam durcheinander, weil unter anderem die Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr auf dieser wichtigen Strecke im Rheinland - gesperrt wurde. Schiffe mussten stoppen und Flugzeuge zum Airport Köln/Bonn Ausweichrouten nehmen.

Und am Sonntag droht in Köln schon die nächste Bombenentschärfung. Dann könnte die Autobahn 3 gesperrt werden und die Evakuierung einer Klinik mit mehr als 450 Betten könnte notwendig werden. Fachleute müssen allerdings zunächst noch feststellen, ob es sich bei dem metallischen Gegenstand in der Erde überhaupt um eine Bombe handelt.

Blindgänger des Zweiten Weltkriegs werden die Kampfmittelräumdienste in Nordrhein-Westfalen noch jahrzehntelang beschäftigen. Fast jeden Tag wird in NRW statistisch gesehen eine größere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Etwa die Hälfte der Luftangriffe gegen Nazi-Deutschland konzentrierte sich auf das heutige NRW. Der Grund dafür war die damals überragende industrielle Bedeutung des Ruhrgebiets, aber auch einfach die geografische Nähe westdeutscher Städte zu England. Viele der Bomben zündeten nicht und schlummern deshalb bis heute im Boden. Experten für Kampfmittelräumung gehen davon aus, dass sie bislang nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel dieser Blindgänger entfernt haben.

