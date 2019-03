Fliegerbombe gefunden : 1200 Menschen müssen aus Köln-Klettenberg evakuiert werden

Die Feuerwehr im Einsatz (Symbol). Foto: Bastian Königs

Köln In Köln-Klettenberg ist am Dienstagmorgen eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie befindet sich in der KGV-Kleingartenanlage. 1200 Menschen müssen evakuiert werden.

Der genaue Fundort liegt an Militärringstraße Ecke Luxemburger Straße im Kölner Stadtviertel Klettenberg. Bevor die Bombe entschärft werden kann, müssen die Anwohner im Radius von 300 Metern evakuiert werden, das teilte die Stadt Köln mit. Betroffen sind 1200 Anwohner.

Inzwischen hat der zweite Klingelrundgang begonnen. 60 Mitarbeiter des Ordnungsamtes, Mitarbeiter der Kölner Feuerwehr und der Polizei sowie des Rettungsdienstes sind im Einsatz. Bislang wurden fünf Krankentransporte durchgeführt.

Die Kreuzung Militärringstraße / Luxemburger Straße bleibt bis zum Beginn der Entschärfung befahrbar und wird nur für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Der Luftraum wird gegen 15.30 Uhr gesperrt. Danach erfolgt die Freigabe zur Entschärfung. Die Autobahn A4 wird nicht betroffen sein. Auf der Linie 18 wird es für den Entschärfungs-Zeitraum Einschränkungen geben.

Die Einsatzleitung des Ordnungsdienstes wird an die Katholische Grundschule Lohrbergstraße 46 verlegt. Dort wird auch die Anlaufstelle für evakuierte Personen eingerichtet.

Die Entschärfung ist bislang für den späten Nachmittag geplant. Eine konkretere Zeitangabe folgt im Laufe des Tages. Aktuell läuft immer noch die Evakuierungsphase, wie ein Sprecher der Stadt unserer Redaktion sagte.

(ham)