Mehr als 6000 Menschen betroffen : Bombenblindgänger in Köln-Kalk gefunden

Köln Bei Bauarbeiten ist in Köln eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Noch ist unklar, wann am Montag der Blindgänger entschärft wird.

Die englische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder war am Morgen in der Kapellenstraße in Kalk entdeckt worden und muss noch am Montag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte.