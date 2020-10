13.000 Menschen betroffen : Evakuierung wegen Weltkriegsbombe in Köln-Ehrenfeld läuft seit Stunden

Evakuierung wegen Weltkriegsbombe in Köln-Ehrenfeld läuft seit Stunden

Köln Die Zehn-Zentner-Bombe soll noch am Abend entschärft werden. Die Evakuierungsmaßnahmen dauern immer noch an. Laut Gesundheitsamt der Stadt Köln stehen im Evakuierungsbereich 65 Personen unter coronabedingter Quarantäne.

Es handelt sich um eine englische Zehn-Zentner Bombe mit Heckaufschlagzünder, wie die Stadt Köln mitteilt. Die Fliegerbombe muss noch an diesem Montag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich rund um die Fröbelstraße abgesperrt und evakuiert werden. Der erste Klingeldurchgang der Evakuierung startete bereits am Nachmittag und dauerte bis in den Abend. Wann die Gefahrenzone komplett evakuiert ist und die Entschärfung beginnen kann, ist noch unklar. „Es handelt sich um einen stark frequentierten Bereich, daher ist es nicht unüblich, dass die Evakuierung länger dauert“, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln unserer Redaktion.