13.000 Menschen von Evakuierung betroffen : Weltkriegsbombe muss in Köln-Ehrenfeld entschärft werden

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung

Köln Bei Sondierungsarbeiten ist am Morgen in Köln-Ehrenfeld eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie muss noch am Montag entschärft werden. 13.000 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Es handelt sich um eine englische Zehn-Zentner Bombe mit Heckaufschlagzünder, wie die Stadt Köln mitteilt. Die Fliegerbombe muss noch heute entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich rund um die Fröbelstraße abgesperrt und evakuiert werden.

Rund 13.000 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf und das Ordnungsamt sind vor Ort. Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich wird noch bestimmt.

Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest. In Köln müssen häufig Weltkriegsbomben unschädlich gemacht werden. Allein 2019 gab es 26 Entschärfungen.

(hsr)