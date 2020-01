Blindgänger am Rheinufer : Weltkriegsbombe in Köln-Deutz ist entschärft

Foto: dpa/Roberto Pfeil 7 Bilder Weltkriegsbombe muss in Köln-Deutz entschärft werden.

Köln In Köln-Deutz ist am Dienstagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Bahnverkehr war betroffen - und auch Fernsehsender mussten ihr Programm umplanen. Rund 10.000 Beschäftigte können an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Um 11.53 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt Entwarnung: Die Bombe ist entschärft, von dem Blindgänger mit einem Aufschlagzünder geht keine Gefahr mehr aus. Sie wird nun verladen und in einem darauf spezialisierten Fachbetrieb zerlegt und entsorgt.

Alle Sperrungen von Straßen und Wegen im Gebiet rund um den Fundort (Kennedy-Ufer, Rheinkilometer 689) werden nun so schnell wie möglich wieder aufgehoben. Die rund 10.000 Mitarbeitenden der betroffenen Unternehmen und die 15 Anwohner können in ihre Gebäude zurückkehren.

Die Karte der Stadt Köln zeigt den Evakuierungsbereich. Foto: Stadt Köln

Die Sperrung des Rheins brachte keine großen Probleme für die Schifffahrt mit sich. Die Schiffe mussten nicht anlegen, sondern konnten auf der Fahrspur warten, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Köln.

Der Blindgänger war am Montagabend bei Bauarbeiten am Kennedy-Ufer gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst musste die Bombe zunächst vollständig freilegen.

Wegen der Bombe hatten die Züge des Fernverkehrs der Deutschen Bahn seit dem Morgen nicht in Köln Messe/Deutz gestoppt. Am Hauptbahnhof gab es ebenfalls Beeinträchtigungen. Die Auswirkungen reichten in der Rheinschiene bis nach Düsseldorf und ins Ruhrgebiet. Diese sollen bis zum späten Mittag andauern. Genaue Informationen zu den Linien gibt die Bahn hier.

Die Hohenzollernbrücke war seit dem Morgen für Fußgänger gesperrt. Im Evakuierungsbereich lag auch die Zentrale des Senders RTL. Um den Sendeablauf möglichst wenig zu beeinträchtigen, war eine Notbesetzung von RTL und n-tv im Gebäude der Mediengruppe im Einsatz. Das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ wurde von Katja Burkard in Berlin produziert.

Im Umkreis des Fundortes lagen zahlreiche Unternehmen sowie unter anderem das Gebäude des Landschaftsverbandes Rheinland. Auch die Kölner Oper im Staatenhaus waren betroffen. Die Mitarbeiter der städtischen Gebäudewirtschaft sind ebenfalls von den Maßnahmen betroffen und heute ganztägig nicht erreichbar. Die örtlichen Unternehmen waren bereits am Montagabend informiert worden. Insgesamt arbeiten rund 10.000 Menschen in den Unternehmen.

Betroffene können sich am Dienstag beim Bürgertelefon der Stadt Köln unter 0221/2210 oder beim Servicetelefon des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221/22132000 informieren.

Schon am Sonntag (26. Januar) könnte Köln die nächste Bombenentschärfung bevorstehen. Dann überprüfen Fachleute, ob es sich bei einem Metallgegenstand, der an der A3 gefunden wurde, ebenfalls um einen Blindgänger handelt.

