Entschärfung am Mittwoch : Teile der Kölner Uni-Klinik müssen wegen Bombenentschärfung geräumt werden

Köln In Köln-Lindenthal ist ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Betroffen sind Teile der Kölner Uniklinik sowie die Uni-Bibliothek. Die Bombe wird am Mittwoch entschärft.

Bei Bauarbeiten in Köln-Lindenthal ist am Dienstagvormittag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Köln mitteilt , handelt es sich hierbei um eine englische Fünf-Zentner-Bombe.

Das Ordnungsamt wird am Mittwochmorgen ab 9 Uhr die Privathaushalte und anliegenden Gewerbebetriebe evakuieren. Noch am Dienstag wird der Ordnungsdienst der Stadt ein Infoschreiben an Anwohner und Gewerbetreibende verteilen. Darin werden Informationen zur Evakuierung und zur geplanten Anlaufstelle am Apostel-Gymnasium, Biggestraße 2, 50931 Köln-Lindenthal, stehen. Dem Schreiben ist laut Stadt darüber hinaus ein Auskunftsbogen hinzugefügt, den Personen zur Anlaufstelle ausgefüllt mitbringen müssen. Dieser diene dem Corona-konformen Betrieb der Anlaufstelle, so dass eine Rückverfolgung der anwesenden Personen gewährleistet werden könne.