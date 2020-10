Entschärfung noch heute : Kölner Uni-Bibliothek wird wegen Bombenfund geräumt

Köln In Köln-Lindenthal ist ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Er muss umgehend entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Betroffen ist unter anderem die Bibliothek der Uni Köln.

Bei Bauarbeiten in Köln-Lindenthal ist am Dienstagvormittag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Köln mitteilt, handelt es sich hierbei um eine englische Fünf-Zentner-Bombe, die noch am Dienstag entschärft werden muss.