Luftraum war gesperrt : Weltkriegsbombe am Rhein in Köln erfolgreich gesprengt

Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Köln Eine in Köln gefundene Weltkriegsbombe ist am Ufer des Rheins gesprengt worden. Die kontrollierte Detonation habe sich am Donnerstagnachmittag ereignet, wie die Stadt mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor war der Blindgänger von seinem Fundort im Stadtteil Porz mit einer Polizei-Eskorte abtransportiert worden.

Entgegen erster Planungen musste der Schiffsverkehr auf dem Rhein während der Sprengung doch nicht angehalten werden. Allerdings wurde der Luftraum 2500 Meter über dem Ort während der Detonation gesperrt.

Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe war am Mittwoch gefunden worden. Die geplante Entschärfung am Fundort, für die zeitweise die Autobahn 59 gesperrt wurde, stellte sich aber als nicht möglich heraus.

(seda/dpa)