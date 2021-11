Bluttat in Frechen : Tötungsdelikt an Tankstelle - Schütze bleibt unbekannt

Tötungsdelikt an Tankstelle - Schütze bleibt unbekannt

Bluttat in Frechen

Frechen Nach einem Tötungsdelikt auf einem Tankstellengelände in Frechen im September läuft weiter die Suche nach dem Täter. Ein bisheriger Verdacht hat sich nicht bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 7. September 2020. Laut Zeugen soll es damals gegen 22.20 Uhr auf der Kölner Straße zum Streit zwischen Männern zweier Gruppen gekommen sein.

Nach dem Schuss brachten Verwandte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, alle anderen Beteiligten sollen ebenfalls in Autos gestiegen und weggefahren sein. Lediglich ein 27-Jähriger flüchtete zu Fuß vom Tatort. Trotz einer Notoperation starb der 43-Jährige an schweren Verletzungen.