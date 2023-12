Zwischen Köln und Bonn Zwei Menschen bei Unfall auf A555 gestorben

Nach ersten Informationen der Polizei sollen mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Ein Auto geriet durch den Unfall am Freitagabend bei Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) zwischen Köln und Bonn in Brand. Rettungskräfte konnten nur noch die Leichen der beiden Insassen bergen. Mindestens zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden und kamen in Krankenhäuser.