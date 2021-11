Unfall in Köln : Frau von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Köln Am Dienstagmorgen ist in Köln eine junge Frau schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache wurde sie von einer Straßenbahn erfasst.

Bei einem Straßenbahn-Unfall ist eine junge Frau in Köln schwer verletzt worden. Die Frau sei gegen 8.15 Uhr im Stadtteil Merheim von einer Stadtbahn erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag in Köln mit. Sie sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Nach Polizeiangaben war die Frau ansprechbar. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Mehrere Medien berichteten.