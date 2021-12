Ehering vom Finger gezogen : Räuber überfallen 85-jährige Kölnerin im Bett

Köln Über die Balkontür sind mindestens zwei Täter in die Wohnung einer Seniorin in Köln eingedrungen. Während einer die Wohnung durchwühlte, hielt der zweite die Frau in ihrem Bett fest.

In ihrem Bett ist eine 85-Jährige in Köln überfallen und ihres Eherings beraubt worden. Mindestens zwei Einbrecher seien am späten Freitagabend durch eine aufgehebelte Balkontür in die Obergeschosswohnung der Seniorin eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Männer leuchteten ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht, drückten sie nieder und forderten die Herausgabe ihres Schmucks, gab die Frau später gegenüber der Polizei zu Protokoll. Einer der Unbekannten zog ihr dabei den Ring vom Finger, während der Komplize die Wohnung durchwühlte. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Beide Männer hätten akzentfreies Hochdeutsch gesprochen, hieß es.

