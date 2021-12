Im Internet illegal angeboten : Polizei Köln befreit 16 Hundewelpen aus Wohnung

Köln Auf einer Internetplattform wurden mehrere Hundewelpen angeboten. Tierschützer wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die Tiere mit.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Köln 16 Hundewelpen sichergestellt. Die jungen Bulldoggen seien in Internetforen zum Kauf angeboten worden, teilte die Polizei mit. Tierschützer vereinbarten daraufhin ein Kaufgespräch.