Vorfall nach Beinaheunfall : Rollerfahrer in Köln bricht Autofahrerin Finger

Köln Nachdem ein Rollerfahrer in einer Engstelle in Köln fast mit einer Autofahrerin zusammengestoßen ist, verfolgte er die Frau und brach ihr einen Finger.

Nach einem Beinaheunfall hat ein Rollerfahrer einer Autofahrerin in Köln einen Finger gebrochen. Wie die Polizei in der Domstadt am Mittwochabend mitteilte, stießen der etwa 40- bis 45-Jährige und die 74-Jährige am Vortag an einer Engstelle fast zusammen. Er habe die Frau dann verfolgt, schreiend die Fahrertür aufgerissen und ihr „mit aller Kraft den linken Zeigefinger gebrochen“.