Freizeitpark in Brühl Mitarbeiter stirbt bei Unfall im Phantasialand — Polizei sichert Spuren

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines Mitarbeiters an einer Achterbahn im Freizeitpark Phantasialand in Brühl laufen die Ermittlungsarbeiten der Polizei weiter. Um die genauen Umstände des Unfallgeschehens zu ermitteln, seien am Montag bereits vor Ort Spuren gesichert worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Befragungen von Zeugen dauerten an.