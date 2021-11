Auch Kinderleiche gefunden : Nach Fund einer Frauenleiche im Rhein - Polizei Köln nimmt Ex-Freund fest

Köln Nachdem die Polizei am Montagmorgen eine Frau im Niehler Hafen tot aufgefunden hat, hat sie nun den mutmaßlichen Täter festgenommen. Dabei handelt es sich offenbar um den Ex-Freund der Frau. Auch eine Kinderleiche wurde inzwischen gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich die 24-jährige bereits am Sonntag am Niehler Hafen aufgehalten. Daher fragt die Mordkommission: Wer war im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen am Niehler Hafen? Wer hat in dem Zeitraum eine Frau mit Kind am Niehler Hafen gesehen oder andere Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0221/229-0 entgegen.