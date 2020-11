Zwei Personen festgenommen : Messerangriff in Köln-Nippes endet mit schwerer Verletzung

Messerangriff in Köln-Nippes endet mit schwerer Verletzung

Köln Bei einem Streit unter mehreren Personen in Köln ist ein Beteiligter mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen.

In Köln-Nippes ist bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten eine Person schwer verletzt worden. Das Opfer sei am Donnerstagabend augenscheinlich mit einem Messer angegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag.