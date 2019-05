Prozess nach Vergewaltigung in Köln : Der Fußballabend, den es nie gab

Köln Sie haben einem Vergewaltiger ein falsches Alibi verschafft und standen nun selbst vor Gericht: Das Kölner Landgericht hat am Dienstag zwei Frauen und zwei Männer wegen Falschaussage verurteilt.

Stephan P. war damals wegen schwerer Vergewaltigung angeklagt. Seine Freunde – unter ihnen auch seine Ex-Freundin – sagten im Prozess vor dem Kölner Landgericht im Herbst 2015 aus, sie seien am Tattag, dem 16. Juni 2014, die ganze Nacht mit Stephan P. in dessen Wohnung gewesen. Zusammen habe man sich erst ein WM-Fußball-Spiel angeschaut, dann bis in den frühen Morgen an der Playstation gezockt.

Doch die Freunde haben gelogen. Stephan P. war nicht in seiner Wohnung, den gemeinsamen Fußballabend gab es nicht. Er sprach in jener Nacht eine junge Frau auf dem Bahnsteig eines S-Bahnhofs in Köln-Longerich an. Die 18-Jährige hatte ihren Freund besucht und wollte nach Hause. Stephan P. packte sie von hinten und drückte ihr ein Tuch vor Mund und Nase, das mit einer stechend riechenden Flüssigkeit getränkt war – so beschrieb die Frau es den Ermittlern. In Todesangst und vor lauter Panik, ohnmächtig zu werden, ließ die Abiturientin alles über sich ergehen, nachdem der Täter gedroht hatte, sie umzubringen, wenn sie sich weiter wehre. Sie hatte noch versucht, durch Schreie auf sich aufmerksam zu machen. Doch außer ihr und dem Täter war niemand an der Haltestelle. Stephan P. zwang sie zum Sex. Danach stieg er in ein Taxi, wie die Frau beobachten konnte. Der Taxifahrer wurde im Prozess später zu einem wichtigen Zeugen.