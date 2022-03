Leistungen in Millionenhöhe : Verdacht auf Betrug bei Corona-Hilfen - Wohnungen in Köln durchsucht

Verdacht auf Betrug bei Corona-Hilfen - Wohnungen in Köln durchsucht

Leistungen in Millionenhöhe

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel steht in Köln. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Zwei Männer sollen in 19 Fällen widerrechtlich Corona-Wirtschaftshilfen beantragt haben. 1,5 Millionen Euro seien ihnen bereits ausgezahlt worden. Am Dienstag wurden mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Mit mehreren Firmen aus dem Gastgewerbe sollen zwei Männer zu Unrecht Corona-Hilfen über 3,2 Millionen Euro beantragt haben, von denen sie 1,5 Millionen Euro erhalten haben. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten, rückten am Dienstag Ermittler in der Domstadt und in Österreich aus und durchsuchten drei Wohnungen, zwei Geschäftsräume und eine Anwaltskanzlei.