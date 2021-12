Polizeieinsatz in Köln : Verdacht auf Beschaffung von Bombenmaterial

Polizeieinsatz in Köln

In Köln wurden mehrere Objekte durchsucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Köln Spezialeinheiten durchsuchten mehrere Objekte in Köln. Es bestand der Verdacht, dass sich Personen Stoffe zum Basteln von Bomben beschafft hätten. Weitere Hintergründe sind bisher unklar.

Die Polizei hat wegen eines Verdachts auf Materialbeschaffung für einen Bombenbau mehrere Objekte in Köln durchsucht. In den Einsatz am Donnerstagmorgen seien auch Spezialeinheiten involviert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe sich um einen „Gefährdungssachverhalt“ gehandelt.