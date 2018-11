Vorfall in Köln-Mülheim: Täter-Trio schlägt Obdachlosen zusammen

Köln Drei Männer haben in Köln einen jungen Obdachlosen brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Das berichteten Zeugen der Polizei.

Der 26-Jährige habe durch die Attacke in der Nacht zum Dienstag schwere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. In einer U-Bahn-Zwischenebene am Wiener Platz in Köln-Mülheim schlugen und traten die Täter nach einem Zeugenbericht auf ihr Opfer ein, „auch gezielt gegen seinen Kopf“.