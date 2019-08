Polizei fahndet mit Foto : Sexueller Übergriff auf 23-Jährige in Kölner Straßenbahn

Sexueller Übergriff auf 23-Jährige in Kölner Straßenbahn

Köln Die Kölner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Mann: Er soll eine junge Frau sexuell belästigt und bedrängt haben. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Kölner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem jungen Mann. Dieser steht im Verdacht, sich am Samstagmorgen (23. März) gegen 6.20 Uhr an der Haltestelle Köln-Deutz in der Stadtbahn (Linie 4) neben eine 23-Jährige gesetzt und bei geöffneter Hose sein erigiertes Glied massiert zu haben.