Durchsuchung und Festnahme : SEK-Einsatz nach Schüssen nahe des Kölner Hauptbahnhofs

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Köln Am Freitag hat es in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs Schüsse gegeben. Die Polizei forderte Spezialeinheiten an und nahm eine Person fest. Das SEK soll ein Wohngebäude durchsuchen.

Nach einer Schussabgabe in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs hat die Polizei am Freitag eine Person vorläufig festgenommen.

Da sich möglicherweise in einem Gebäude noch weitere bewaffnete Personen aufhielten, seien Spezialeinheiten angefordert worden, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe aber keinen Hinweis auf eine Geiselnahme. „Zum Hintergrund kann die Polizei Köln einen konkreten Rockerbezug derzeit nicht bestätigen“, hieß es in einer Stellungnahme.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Die Polizei Köln bereitet die Durchsuchung eines Wohngebäudes in der #Altenberger Straße durch Spezialeinheiten vor. Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 4. Januar 2019



Auf Twitter teilte die Kölner Polizei mit, dass ein Wohngebäude an der Altenberger Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs von den Spezialeinheiten durchsucht werden soll. Die Polizei rief Anwohner dazu auf, den Bereich zu meiden.

Weitere Informationen in Kürze.

(mba/dpa)