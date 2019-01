Eine Festnahme, mehrere Flüchtige: Schüsse nahe des Kölner Hauptbahnhofs - SEK durchsucht Gebäude

Köln Am Freitagmittag sind in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs Schüsse gefallen. Ein Spezialeinsatzkommando durchsucht derzeit ein Wohnhaus. Ein Mann wurde festgenommen, drei Menschen sind flüchtig.

In der Kölner Innenstadt sind am Freitag gegen 14 Uhr Schüsse abgefeuert worden. Die Polizei rückte aus und nahm in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Mann vorläufig fest. Er habe eine scharfe Schusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Personen seien im Auto sowie ein Mann zu Fuß vom Tatort geflüchtet.