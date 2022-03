Parkhaus in Köln : Schmuckhändler überfallen und in Kofferraum gesperrt

Köln Stundenlang musste der 80-Jährige im Kofferraum eines Autos ausharren, bis Fußgänger seine Hilferufe hörten. Die Täter hatten es auf sein Schmuckgeschäft abgesehen.

Ein 80 Jahre alter Schmuck- und Goldhändler ist am Mittwochnachmittag in einem Kölner Parkhaus überfallen, gefesselt und stundenlang in seinem Kofferraum eingesperrt worden. Zwei Unbekannte sollen dem 80-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge sein Schlüsselbund gestohlen und an weitere Mittäter übergeben haben, wie die Polizei mitteilte. Diese sollen dann in sein Geschäft eingedrungen und unter anderem Schmuck und Gold erbeutet haben.