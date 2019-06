Rentnerin mit Messer attackiert : Kölner Polizei fahndet mit Phantombild nach Verdächtigem

Köln Drei Jugendliche überfallen eine 78-Jährige, verlangen Bargeld. Sie gibt ihnen nichts. Dann sticht einer der drei mit einem Messer zu. Die Frau wird schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem der Jugendlichen.

Eine 78-jährige Frau ist bereits am Freitagabend, 24. Mai, von drei Jugendlichen in Köln überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wird nach einem der Verdächtigen mit Phantombild gesucht. Der Gesuchte stehe in Zusammenhang mit dem Überfall auf die Seniorin. Einer der drei hatte die 78-Jährige der Polizei zufolge mit einem Messer schwer verletzt. Ein 40-Jähriger fand die Frau an der S-Bahn-Haltestelle Stammheim und rief sofort den Rettungsdienst und die Polizei.