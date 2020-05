Unfall am Friesenplatz in Köln : Radfahrerin wird von abbiegendem Lkw erfasst und tödlich verletzt

Unfall am Friesenplatz in Köln

Fahrradfahrer geraten immer wieder in den toten Winkel von Lkw. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Naupold

Köln Ein Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen am Friesenplatz in der Kölner Innenstadt eine Radfahrerin übersehen. Die Frau, die bislang noch nicht identifiziert werden konnte, erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, 14. Mai, ist eine bislang nicht identifizierte Radfahrerin tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Friesenplatz in der Kölner Innenstadt. Die Radfahrerin war von einem abbiegenden Lkw erfasst worden.