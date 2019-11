Kölner Polizei ermittelt : Radfahrer wird schwer verletzt auf Straße gefunden und stirbt in Klinik

Radfahrer wird schwer verletzt auf Straße gefunden und stirbt in Klinik

Köln Ein Fahrradfahrer wird schwer verletzt auf der Straße gefunden, wenig später stirbt er im Krankenhaus. Unklar ist, was zuvor passiert ist - nun ermittelt die Kölner Polizei.

Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ein Fahrradfahrer schwer verletzt auf der Straße liegend gefunden worden. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Der 52-Jährige sei am Simarplatz gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.