Zu Fuß auf der Autobahn Polizisten retten 92-Jährigen nachts von A3 bei Köln

Polizisten haben einen 92-jährigen Fußgänger nachts von einer Autobahn bei Köln gerettet. Beamten fiel in der Nacht zum Sonntag auf dem Rastplatz Königsforst-Ost auf der A3 ein Auto mit Unfallspuren auf, wie das Polizeipräsidium Köln am Montag mitteilte. Auf der Suche nach dem Fahrer fand eine Streife einen verwirrt wirkenden Mann an der Mittelschutzplanke.