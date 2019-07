Suche mit Hubschrauber und Booten : Polizeieinsatz auf dem Rhein in Köln - möglicherweise Person im Wasser

Polizeieinsatz auf dem Rhein in Köln - möglicherweise Person im Wasser

Köln Die Kölner Polizei hat am Montagabend Hinweise auf eine im Rhein treibende Person erhalten und geht diesen nach. Mit Booten und einem Hubschrauber sind die Beamten derzeit an der Zoobrücke im Einsatz.

Die Polizei in Köln hat am Montagabend Hinweise auf eine im Rhein treibende Person in der Nähe der Zoobrücke bekommen. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion mitteilte, setzen die Beamten derzeit ein Boot und einen Hubschrauber ein, um die Situation aufzuklären. Auch die Feuerwehr ist mit einem Boot auf dem Rhein.