Görlinger Zentrum Polizeieinsatz in Kölner Wohnung beendet

Köln · Im Kölner Stadteil Böcklemünd/Mengenich rückte die Polizei am Mittwoch mit Spezialkräften bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an. Ein Mann hatte sich dort verschanzt.

22.11.2023 , 18:31 Uhr

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch eine Kölner Wohnung gestürmt, in der sich über mehrere Stunden hinweg ein 56-jähriger Mann verbarrikadiert hatte. Beim Zugriff sei es zu einer Brandentwicklung gekommen, teilte die Polizei mit. Es gebe mehrere verletzte Personen. Der 56-Jährige sprang demnach vom Balkongeländer im zweiten Stock und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er hatte den Polizeiangaben zufolge am Mittwochmorgen seiner Lebensgefährtin gegenüber seinen Suizid angedroht und sich mit einem Messer bewaffnet. Die Frau flüchtete aus der Wohnung. Außerdem soll der Mann angekündigt haben, eine Gasflasche in der Wohnung explodieren lassen zu wollen, hieß es. Ob diese Gasflasche auch tatsächlich das Feuer verursachte, war laut einem Polizeisprecher noch unklar. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Dabei gehe es auch um das genaue Geschehen, eine Mordkommission ermittele. Die Polizei teilte mit, Anwohner und Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr seien nach dem Einatmen von Rauch ärztlich untersucht worden. Zwei Polizeibeamte seien mit leichten Verletzungen in einer Klinik behandelt worden. Die übrigen Wohnungen in dem Haus seien weiterhin bewohnbar. Haben Sie Suizidgedanken? Hier gibt es Hilfe: Wer sich mit Suizidgedanken trägt, empfindet seine persönliche Lebenssituation als ausweglos. Doch es gibt eine Fülle an Angeboten zur Hilfe und Selbsthilfe, auch anonym. Die ist unter den Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116 123 rund um die Uhr erreichbar. Sie berät kostenfrei und in jeder Hinsicht anonym. Der Anruf hier findet sich weder auf Ihrer Telefonrechnung noch im Einzelverbindungsnachweis wieder. Telefonseelsorge

