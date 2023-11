Bereich umfahren Polizeieinsatz in Kölner Wohnung — Mann verschanzt sich

Nach ersten Erkenntnissen habe sich ein Mann nach Suizidandrohung alleine in seiner Wohnung verschanzt. Die Polizei bittet in den sozialen Netzwerken darum, keine Gerüchte oder Spekulationen zu verbreiten. Den Bereich am Görlinger Zentrum solle man umfahren. Es komme in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.