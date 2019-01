Sexueller Missbrauch von 20-Jähriger: Kölner Polizei fahndet mit Foto nach Vergewaltiger

Köln Die Polizei Köln hat das Foto eines jungen Mannes aus Überwachungsvideos veröffentlicht. Ihm wird vorgeworfen, im November eine 20-Jährige vergewaltigt zu haben.

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 1. November in der Kölner Innenstadt eine 20 Jahre alte Frau sexuell missbraucht zu haben.

Gegen 6 Uhr sprach der Gesuchte am Tattag die Frau an einem Pizzastand auf dem Hohenzollernring an. Sie folgte ihm in das nahegelegene Parkhaus „Am Klapperhof“. Der Mann wollte ihr nahekommen, doch sie verweigerte das. Als sie versuchte aus der Situation zu fliehen, schlug der Mann sie. Anschließend vergewaltigte er die 20-Jährige. Nach der Tat flüchtete er.