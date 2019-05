IS-Anhänger aus Köln : Prozess gegen mutmaßliche Rizin-Bombenbauer beginnt im Juni

Düsseldorf/Köln Der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Rizin-Bombenbauer von Köln und seine Ehefrau beginnt am 7. Juni. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht habe die Anklage der Bundesanwaltschaft zugelassen.

Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit. Der 30-jährige Tunesier und seine 43-jährige deutsche Ehefrau sollen 2018 laut Anklage eine schwere staatsgefährdende Gewalttat durch den Bau einer Bombe mit dem hochgiftigen Bio-Kampfstoff Rizin geplant haben. Es wäre der erste Terroranschlag in Deutschland mit einem biologischen Kampfstoff gewesen. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) habe sie zu dem Anschlag ermuntert. Beiden Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.