Illegales Autorennen auf A57 : Kölner Polizei stoppt Raser mit 180 Stundenkilometern

Köln Am Montag haben sich zwei Autofahrer ein illegales Rennen in Köln geliefert. Die Polizei stoppte einen der beiden Fahrer.

Der Kölner Polizei waren zuvor zwei Autos aufgefallen, die am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf dem Ehrenfeldgürtel mit aufheulenden Motoren fuhren und „Stoßstange an Stoßstange“ in Richtung A57 rasten.