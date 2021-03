Mordkommission eingesetzt : Polizei nimmt Brüder nach Angriff in Kölner Gaststätte fest

Köln Nach einer Messerattacke auf einen 33-Jährigen in einer Kölner Gaststätte hat die Mordkommission zwei Brüder festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Zeugenangaben und Spuren am Tatort in der Keupstraße hätten die Fahnder zu den beiden Verdächtigen im Alter von 28 und 36 Jahren geführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Demnach wurden die Männer bereits am Freitag in einer Kölner Wohnung gefasst.