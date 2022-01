400 Euro Strafe : Mit Haftbefehl Gesuchter pinkelt an Polizeiwache in Köln

Mit Haftbefehl Gesuchter pinkelt an Polizeiwache in Köln

Köln In Köln pinkelte ein Mann gegen die Polizeiwache am Kölner Hauptbahnhof. Das hätte er wohl besser gelassen. Denn er war zur Festnahme ausgeschrieben.

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat sich ausgerechnet an der Außenwand der Polizeiwache am Kölner Hauptbahnhof Erleichterung verschafft. Nachdem ein Zeuge die Beamten auf den Wildpinkler hingewiesen hatte, baten diese den 28-Jährigen nach drinnen, wie die Bundespolizei am Montag in Köln mitteilte.