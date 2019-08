Gruppe flieht vor Polizei : Mann stirbt nach Schlägerei am Ebertplatz in Köln

Köln Am frühen Sonntagmorgen hat es in Köln eine Schlägerei am Ebertplatz gegeben. Ein junger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er starb. Die Polizei ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr wurde die Kölner Polizei zu einem Einsatz am Ebertplatz alarmiert. Als die Beamten eintrafen, flüchteten mehrere Personen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte.

Nach Angaben der Polizei habe es dort einen Streit zwischen etwa 10 bis 15 Personen gegeben. Dort seien mehr als zwei Personen in eine Schlägerei geraten. Bei der Schlägerei wurde ein Mann Mitte 20 so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei bislang unbekannt. Zudem könne die Polizei derzeit nicht sagen, ob auch Waffen eingesetzt wurden.

Die Beamten nahmen am Ebertplatz die Verfolgung der weggelaufenen Personen auf. Etwa zehn Menschen wurden demnach auf der Polizeiwache vernommen. Die Polizei ermittelt.

(mba)