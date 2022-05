Bei Ausfahrt Rheinbach : Lkw-Fahrer verletzt sich bei Auffahrunfall auf A 61 lebensgefährlich

Köln Auf der A 61 bei Rheinbach hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw-Fahrer ist dabei verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Per Rettungshubschrauber sei der Schwerstverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden. Für Landung und Start mussten zwischenzeitig die Fahrspuren in beide Richtungen voll gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in den späteren Abend hinziehen. Am Abend hat sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Rheinbach teils ab- und teils an der Unfallstelle vorbeigeleitet.