Polizeieinsatz in Köln : Hotelbewohner verletzt Männer mit Messer schwer

Köln Bei einem eskalierten Streit hat ein Hotelbewohner in Köln zwei Männer schwer verletzt. Die Polizei konnte den 22-jährigen Angreifer noch am Tatort festnehmen können.

Der junge Mann, der in einem Hotel in der Kölner Innenstadt zu Gast war, war in der Nacht zum Samstag mit einem Wachmann in Streit geraten und hatte ihn mit einem Messer angegriffen.