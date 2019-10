Ein Jahr nach Geiselnahme am Hauptbahnhof : Mutmaßlicher Täter von Köln ist weiterhin ein Pflegefall

Köln Ein Jahr ist es her, dass ein Mann im Kölner Hauptbahnhof ein Mädchen anzündete und danach eine Geisel nahm. Das Eingreifen der Polizei machte den Täter zum Pflegefall. Wird er jemals vor Gericht stehen?

Ein Jahr nach einem Brandanschlag im Kölner Hauptbahnhof ist der mutmaßliche Täter weiterhin in ärztlicher Behandlung. Die Untersuchungshaft des Beschuldigten war für sechs Monate unterbrochen worden, um ihn in einer neurologischen Klinik wieder in einen verhandlungsfähigen Zustand zu bringen. „Das ist bislang noch nicht gelungen“, sagte der Kölner Staatsanwalt Ulrich Bremer der Deutschen Presse-Agentur. „Man ist bemüht, ihn in eine Reha zu bringen.“