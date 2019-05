Behandlung in Fachklinik : U-Haft von Kölner Geiselnehmer wird sechs Monate unterbrochen

Behandlung in Fachklinik

Köln Die Untersuchungshaft des mutmaßlichen Geiselnehmers vom Kölner Hauptbahnhof wird für sechs Monate unterbrochen. Der Tatverdächtige soll in einer neurologischen Fachklinik behandelt werden.

Dies beschloss am Donnerstag das Kölner Oberlandesgericht (OLG), wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Durch die Behandlung soll womöglich die Verhandlungsfähigkeit des beim Polizeizugriff während des Verbrechens schwer verletzten Syrers wiederhergestellt werden. Er hatte unter anderem eine Steckschussverletzung am Kopf davongetragen.

Der zur Tatzeit 55-Jährige hatte am 15. Oktober 2018 in einem Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof eine brennbare Flüssigkeit angezündet und eine heftige Verpuffung ausgelöst. Dabei wurde eine Jugendliche schwer verletzt. Anschließend nahm der Mann in einer benachbarten Apotheke eine Angestellte als Geisel.