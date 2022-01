Nach Streit in Köln : Frau verletzt 40-Jährigen durch Messerstich lebensgefährlich

Mit einem Messer soll eine 48-Jährige auf einen 40-Jährigen in Köln losgegangen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Halkasch

Köln Ein Streit in Köln eskalierte in der Nacht zu Mittwoch. Eine 48-Jährige soll einen Mann in einer Wohnung in Nippes mit einem Messer schwer verletzt haben. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Wie die Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln am Mittwoch bekanntgeben, ist ein 40-Jähriger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zu Mittwoch soll er in einer Wohnung auf der Mauenheimer Straße in Köln-Nippes mit einer 48-Jährigen in Streit geraten sein. Worum es genau ging, ist noch unklar.

Anschließend soll die 48-Jährige mit einem Messer zugestochen haben. Schwerstverletzt schleppte sich der Kölner in das angrenzende Krankenhaus. Rettungskräfte alarmierten die Polizei.

Einsatzkräfte nahmen die 48-Jährige noch am Tatort fest. Eine Vorführung vor dem Haftrichter wird aktuell geprüft. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

