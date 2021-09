Großeinsatz am Aachener Weiher in Köln : Polizei will Frau helfen - Flaschenwerfer setzen Beamte in Streifenwagen fest

Köln Mehr als 80 Beamte waren in der Nacht zu Sonntag in Köln nötig, um an eine hilflose Frau zu gelangen. Flaschenwerfer machten es zwei Polizisten unmöglich, das Fahrzeug zu verlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Flaschenwerfer haben in der Nacht zu Sonntag zwei Polizisten in Köln in ihrem Streifenwagen derart „unter Dauerfeuer“ genommen, dass diese nicht aussteigen und einer Frau helfen konnten. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten einem Notruf am Aachener Weiher gefolgt, der von einem mutmaßlichen Ersthelfer getätigt wurde. Der Anrufer hatte angegeben, davon abgehalten zu werden, die Frau in die stabile Seitenlage bringen zu können. Erst mit der Verstärkung von mehr als 80 Beamten der Bereitschaftspolizei gelang es, Rettungskräften Zugang zu verschaffen.

Ein festgenommener 20 Jahre alter Mann aus Spanien hatte eine Flasche mit voller Wucht gegen den Streifenwagen geschleudert. Er ist der Polizei zufolge bereits vielfach wegen verschiedener Bedrohungs-, Körperverletzungs-, Drogen- und Raubdelikten aktenkundig. Wie sich später herausstellte, soll er den Notruf getätigt haben.

(chal)