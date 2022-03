Amok-Alarm in Köln : Ex-Schüler taucht mit Softairpistole an Schulgelände auf

Ex-Schüler taucht mit Softairpistole an Schulgelände auf

Amok-Alarm in Köln

Köln Ein ehemaliger Schüler tauchte in Köln bei seiner Schule mit einer Waffe auf. Mehrere Streifenwagen waren bereits unterwegs. Es handelte sich um eine Spielzeugwaffe.

Auf dem Gelände einer Förderschule in Köln hat ein mit einer Softairpistole bewaffneter ehemaliger Schüler am Mittwoch kurzzeitig Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin habe gesehen, wie der 18-Jährige mit der Waffe hantierte, und den Schulleiter informiert, berichtete die Polizei in Köln.