Venloer Straße gesperrt Großer Polizeieinsatz in Köln-Ehrenfeld – zwei Personen wohl durch Schüsse verletzt

Update | Köln · In Köln ist die Polizei am Donnerstagabend im Großeinsatz: Auf der Venloer Straße im Stadtteil Ehrenfeld ist es offenbar zu einer Schlägerei und in der Folge zu Schüssen gekommen. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

02.11.2023, 20:53 Uhr

Gegen 18.30 Uhr kam es auf der Venloer Straße im Kölner Stadtteil Ehrenfeld zu einer Auseinandersetzung. Ein Sprecher der Kölner Polizei sprach gegenüber unserer Redaktion von einer Schlägerei. In der Folge kamen zwei Personen ins Krankenhaus, offenbar wurden sie durch Schüsse verletzt. „Das deckt sich mit den Verletzungsbildern“, sagte Carsten Rust von der Polizei Köln in einem Video, das ein RTL-Reporter auf X, vormals Twitter, veröffentlichte. Die beiden würden derzeit intensivmedizinisch behandelt. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Großeinsatz der Polizei in #Köln-#Ehrenfeld. Nach einem Streit sind laut Augenzeugen Schüsse gefallen. Der oder die Täter sind flüchtig. Mehr im Video. @polizei_nrw_k pic.twitter.com/orM41Jy6be — Reddig (@SebastianReddig) November 2, 2023 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Dass zwei Personen verletzt wurden, bestätigte die Polizei auch unserer Redaktion. Derzeit sei die Venloer Straße gesperrt. Es sei viel Polizei auf den Straßen unterwegs, um Spuren zu sichern und mögliche weitere Beteiligte zu suchen. Den Angaben des Sprechers zufolge befindet sich der Ort des Geschehens zwischen der Unterführung des Bahnhofs Ehrenfeld und dem Leo-Amann-Park. Zunächst hatten der „Express“ und der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Aktueller #Einsatz

📍Im Bereich #VenloerStraße gab es vermeintlichen eine Schussabgabe.

📍Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation.

📍Der Bereich ist weiträumig gesperrt.

❌Bitte meiden Sie großräumig den Bereich. Folgen Sie uns für weitere Informationen. pic.twitter.com/7Yydw1RfRw — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) November 2, 2023 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Auf X, vormals Twitter, informierte die Behörde am Abend ebenfalls. „Bitte meiden Sie großräumig den Bereich“, hieß es dort. „Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation.“ Die Rede war von einer vermeintlichen Schussabgabe. Die näheren Hintergründe waren zunächst unklar. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

(hebu)